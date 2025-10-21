日 140년 만에 첫 여성 총리… ‘강경파’ 다카이치 당선
총리 지명선거서 237표 승리
과반 확보해 결선 없이 확정
일본 집권 자민당의 다카이치 사나에 총재가 제104대 총리로 선출됐다. 일본에서 140년 만에 첫 여성 총리가 탄생했다.
다카이치 총재는 21일 소집된 임시국회 중의원 본회의에서 치러진 총리 지명 선거에서 전체 465표 중 237표를 얻고 승리했다. 1차 투표에서 과반(233표) 득표에 성공해 결선투표로 넘어가지 않고 승리를 확정했다.
자민당(196석)과 제2야당인 유신회(35석), 일부 무소속 의원이 다카이치 총재에게 투표한 것으로 보인다. 앞서 지난 10일 자민당은 공명당과 기업·단체의 후원금 규제 강화 부문에서 합의점을 찾지 못해 1999년부터 이뤘던 연정이 26년 만에 붕괴됐다. 유신회와 새로운 연정을 구성할 예정이다.
다카이치는 1993년 중의원 선거에서 처음으로 국회에 입성한 10선 의원이다. 보수 성향의 자민당 안에서도 강경파로 분류된다. 총무상과 경제안보담당상, 자민당 정조회장 등을 지냈다.
일본에서 여성 총리가 선출된 것은 메이지 헌법에서 내각제를 도입해 1885년 초대 총리로 이토 히로부미를 선임한 이후 140년 만에 처음 있는 일이다. 다카이치는 이날 나루히토 일왕의 내각총리대신 임명장을 받고 새 내각을 출범시킬 예정이다.
이시바 시게루 내각은 이날 각료회의에서 총사퇴했다. 이로써 이시바 총리는 지난해 10월 1일 취임한 뒤 386일의 집권기를 끝내고 물러나게 됐다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
