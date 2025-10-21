‘맛있는 축제가 온다’…2025 원주만두축제 24일 개막
2025 원주만두축제가 24∼26일 강원도 원주시 중앙동 전통시장 일원에서 열린다.
이번 축제는 ‘맛있는 이야기, 정겨운 추억’을 주제로 다양한 먹거리와 체험, 공연이 어우러지는 가을철 대표 미식 축제로 기획됐다.
축제장은 메인무대 만두부스존, 손만두 판매존, 문화예술 체험존, 플리마켓, 청춘마켓 등으로 구성된다. 시민들이 쉽게 이동하고 체험할 수 있도록 동선 중심형 구조로 배치됐다.
원주에서 이름이 널리 알려진 만두 전문점뿐 아니라 글로벌 만두 셰프와 팀들이 한자리에 모여 만두 부스를 운영한다. 방문객은 다양한 국가의 만두를 맛볼 수 있으며, ‘만두의 세계여행’을 즐길 수 있다.
개막식은 첫날인 24일 오후 6시30분 화려한 축하공연과 함께 막을 올린다.
축제 기간 라이브 쿠킹쇼, 만두쿠킹클래스, 만두 경연대회, 만두 빚기 체험 등 남녀노소가 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 이어진다.
마지막 날인 26일에는 축제 홍보대사 이연복 셰프의 라이브 쿠킹쇼가 축제의 대미를 장식할 예정이다.
축제 기간 교통 혼잡 완화를 위해 무료 셔틀버스를 운행한다. 셔틀버스는 댄싱공연장과 보건소 2개 노선으로 운영된다. 매일 오전 11시부터 오후 9시30분까지 운행된다.
중앙청소년문화의집 1층에 수유실을 설치해 아이를 동반한 가족 단위 방문객에게 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.
원강수 원주시장은 21일 “올해 원주만두축제는 맛과 즐거움, 편의가 모두 어우러진 완성도 높은 축제로 준비한 만큼 배치도와 셔틀버스 안내 등을 통해 시민과 관광객 누구나 편안하게 축제를 즐길 수 있을 것”이라며 “많은 분이 원주를 찾아 지역 상권과 관광지에도 활기가 돌길 기대한다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사