대진대 사회봉사단 ‘노아의 날’ 행사 참여

대진대학교는 교내 사회봉사단(DUNI)이 지역 장애인들과 함께하는 나눔의 현장에서 따뜻한 봉사정신을 실천했다고 21일 밝혔다.

‘노아의 날’은 한 해 동안 시설과 장애인을 위해 사랑과 관심을 보여준 단체 및 개인에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련된 행사로, 이날 대진대 사회봉사단원 7명과 직원 2명, 포천시 사랑의열매 봉사단 11명이 함께 참여했다.

행사에서는 노아의 집 장애인들이 준비한 태권도 공연, 노래, 콩트 등 다채로운 무대가 펼쳐져 따뜻한 웃음과 감동을 전했다. 공연 후 사회봉사단원들은 장애인들과 직접 대화하고 교감하며 의미 있는 시간을 보냈다.