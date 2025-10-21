경남·부산·전남이 ‘남해안개발청’ 설립해 해양자치분권 실현하자

박완수 경남지사, 20일 열린 ‘2025 남해안 미래비전 포럼’서 제안

박완수 경남도지사가 남해안 미래비전 포럼에서 '남해안개발청' 설립을 제안했다. 경남도 제공

시도지사 정책토크쇼에서 박 지사는 구체적 실행 구상으로

“가덕신공항 조기 건설과 사천공항 활성화, 버티포트 등 항공모빌리티 인프라 구축이 필요하다”며 “하늘길·바닷길·육지길을 모두 열어야 진정한 남해안 시대가 열린다”고 말했다.