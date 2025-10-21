경남·부산·전남이 ‘남해안개발청’ 설립해 해양자치분권 실현하자
박완수 경남지사, 20일 열린 ‘2025 남해안 미래비전 포럼’서 제안
박완수 경남도지사가 ‘2025 남해안 미래비전 포럼’에서 경남·부산·전남이 ‘남해안개발청’ 설립해 해양자치분권 실현하자고 제안했다.
박 지사는 지난 20일 부산 벡스코에서 열린 포럼에서 남해안 발전의 핵심 방향으로 ‘접근성 강화, 투자 유치, 규제 완화’를 제시했다. 또 “남해안이 진정한 해양경제 중심축으로 도약하기 위해서는 지역이 스스로 전략을 세우고 실행해야 한다”고 강조했다.
시도지사 정책토크쇼에서 박 지사는 구체적 실행 구상으로 “가덕신공항 조기 건설과 사천공항 활성화, 버티포트 등 항공모빌리티 인프라 구축이 필요하다”며 “하늘길·바닷길·육지길을 모두 열어야 진정한 남해안 시대가 열린다”고 말했다.
이어 “세계적인 크루즈선이 자유롭게 남해안에 정박할 수 있도록 크루즈 접안시설을 확충하고, 목포에서 부산까지 이어지는 철도 고속화와 남부내륙철도 착공을 통해 남해안 전역의 접근성을 높이겠다”고 밝혔다.
또 “남해안의 아름다운 자연환경은 지키되 개발이 필요한 곳은 과감히 열어 품격 있는 세계 수준의 관광·투자 유치가 이뤄져야 한다”며 “통영이 해수부의 ‘대한민국의 칸쿤 프로젝트’ 대상지로 지정돼 대규모 투자가 추진되고 있고, 거제 기업혁신파크 등 대규모 도시개발사업도 본격화되고 있다”고 설명했다.
특히 “남해안 발전의 제도적 기반을 위해 남해안 특별법 제정이 반드시 필요하다”며 “중앙정부가 추진하지 않더라도 부산·경남·전남 3개 시도가 공동으로 남해안개발청을 설립해 직접 추진할 수 있다”고 제안했다.
박형준 부산시장은 “남해안 발전은 단순히 부산·경남·전남의 지역 의제가 아니라, 대한민국 전체의 혁신과 균형발전을 위한 국가 전략”이라며 “지역이 현장에서 만든 전략을 중앙정부가 수용하고 실행할 때 진정한 국정운영과 지속가능한 발전이 가능하다”고 말했다.
김영록 전남지사는 “부산·경남·전남이 함께 힘을 모은다면 모든 것이 가능하다”며 “남해안 남부권이 수도권에 대항하는 새로운 경제·관광권으로 성장할 수 있도록 함께 노력하자”고 밝혔다.
시도지사 토크쇼에 이어 해양정책, 지방분권, 관광산업 등에 대한 전문가 토론이 이어졌고 경남연구원·부산연구원·전남연구원 관계자들이 참여해 광역단체 간 협력을 논의했다.
경남도는 부산‧전남과 협력해 남해안 해상국도와 연계한 글로벌 해양레저관광벨트를 완성하고, 세계인이 찾는 해양레저‧관광의 중심지를 만들 계획이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
