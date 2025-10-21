물의 빚은 기초의원 징계…“안동은 되고 구미는 안된다?”
경북 안동시의회 전격 제명한 가운데 구미시의회는 ‘출석정지 30일’에 그쳐 대조적
경북 안동시의회가 해외 공연단원 성추행 의혹으로 물의를 빚은 의원을 전격 제명한 가운데 구미시의회가 공무원 폭행 논란에 휩싸인 의원에 대해 ‘출석정지’ 결정을 내린 사안이 다시 수면 위로 올랐다.
구미시공무원노동조합은 21일 성명을 통해 “안동시의회는 공직윤리와 시민의 신뢰를 지켰다. 그러나 구미시의회는 스스로 그 신뢰를 버렸다”며 “안동은 되고 구미는 안 된다는 현실이 부끄럽고 참담하다”고 밝혔다.
노조는 “지난 6월 23일 구미시의회는 공무원을 폭행한 의원을 감싸며 시민의 상식과 정의를 저버린 결정을 내렸다. 윤리특별위원회가 제명을 의결했음에도 본회의는 이를 부결시키고 ‘출석정지 30일’이라는 솜방망이 징계로 사안을 덮어버렸다”고 지적했다.
이어 “그 결정은 지금까지도 구미시의회의 공직윤리와 책임 의식을 되묻게 한다. 도대체 왜 안동은 단호하게 제명할 수 있었고 구미는 그러지 못했는가? 시민의 눈높이에 맞지 않는 그 판단은 여전히 구미시의회의 부끄러운 과거로 남아 있다”고 평가했다.
노조는 또 “폭행 피해 공무원은 여전히 상처 속에 있고, 구미시 공직사회는 깊은 분노와 허탈감에 빠져 있다. 그럼에도 해당 의원은 반성은커녕 사태를 축소하려는 태도를 보였고 시민들의 실망은 더욱 깊어졌다. 이것이 시민의 대표라 할 수 있겠는가?”라고 되물었다.
노조는 “구미시공무원노동조합 2000여 조합원은 공무원을 폭행한 의원 즉각 사퇴, 구미시의회의 공식 사죄 등을 거듭 촉구한다”고 요구했다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
