미국 피아니스트 에릭 루, 10년 만의 재도전 끝에 쇼팽 콩쿠르 우승

2위 캐나다의 케빈 첸, 3위 중국의 왕쯔통… 국적 달라도 모두 중국계

제19회 쇼팽 콩쿠르 우승자가 된 미국 피아니스트 에릭 루가 21일(현지시간) 폴란드 바르샤바 필하모니홀에서 열린 시상식에서 밝게 미소짓고 있다. AP연합뉴스

제19회 쇼팽 콩쿠르에서 미국 피아니스트 에릭 루(27)가 우승했다. 쇼팽 콩쿠르 심사위원단은 21일(현지시간) 결선에 오른 11명 가운데 루를 1위로 선정했다. 우승 상금은 6만 유로(약 9930만원)다.



미국에서 태어난 대만 출신 아버지와 중국 출신 어머니에게서 태어난 루는 커티스 음악원을 졸업하고 2018년 리즈 피아노 콩쿠르에서 우승한 바 있다. 2015년 쇼팽 콩쿠르에도 출전해 4위를 기록했다. 루는 이미 세계 유수의 오케스트라와 협연하는 등 명성을 쌓았지만, 쇼팽 콩쿠르 우승자라는 결정적 타이틀을 위해 재도전에 나섰다. 이번 콩쿠르 본선 3라운드에서 손가락 부상과 감기 때문에 경연 순서를 조정하는 등 어려움을 겪기도 했으나 10년 만의 재도전 끝에 우승을 차지했다. 루에 이어 캐나다 출신 케빈 첸(20)이 2위, 중국 연주자 왕쯔통(26)이 3위를 차지했다. 이들은 국적은 달라도 모두 중국계다.



제19회 쇼팽 콩쿠르 우승자가 된 미국 피아니스트 에릭 루가 21일(현지시간) 폴란드 바르샤바 필하모니홀에서 열린 시상식에서 자신의 이름이 호명되자 주변의 박수 속에 감격해하고 있다. AP연합뉴스

쇼팽 콩쿠르 결선은 지난 18일부터 사흘간 폴란드 바르샤바 필하모니홀에서 열렸다. 결선은 원래 쇼팽 피아노 협주곡 1번과 2번 중 한 작품을 오케스트라와 협연하는 것으로 되어 있다. 올해는 쇼팽의 폴로네이즈 환상곡 연주가 추가됐다. 이번 콩쿠르에는 이혁·이효 형제와 이관욱, 나카시마 율리아(일본 이중국적) 등 한국인 4명이 본선에 진출했다. 이들 가운데 이혁·이효 형제가 3차 본선에 나란히 올랐으나 결선 진출에는 둘 다 실패했다.



1927년 시작된 쇼팽 콩쿠르는 폴란드 출신 작곡가 겸 피아니스트 프레데리크 쇼팽(1810∼1849)을 기려 폴란드 국립 쇼팽협회가 5년마다 여는 대회다. 차이콥스키 콩쿠르(러시아), 퀸 엘리자베스 콩쿠르(벨기에)와 함께 세계 3대 음악 콩쿠르라고 한다. 마우리치오 폴리니(1960년), 마르타 아르헤리치(1965년), 크리스티안 지메르만(1975년) 등이 우승했다. 한국 연주자로는 조성진이 2015년 우승했고 2005년에는 임동민·임동혁 형제가 2위 없는 공동 3위를 차지했다.



올해 쇼팽 콩쿠르에는 역대 가장 많은 642명이 지원했다. 예선을 통과한 66명과 주요 피아노 콩쿠르 우승자 19명 등 85명이 본선에서 연주할 자격을 얻었다. 본선에는 중국인 29명, 일본인 13명도 진출했다. 결선 진출자 중에는 중국 3명, 일본 2명, 말레이시아 1명 등 아시아 출신이 절반을 넘었다. 우크라이나 전쟁 발발 이후 처음 열린 이번 대회에는 러시아 연주자 2명이 국적 표시 없이 참가했다. 주최 측은 이들에게 러시아의 국제법 위반을 규탄한다는 내용의 서명을 받았다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



