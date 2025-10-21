길병원, 20∼22일 여성암 극복 캠페인 개최

여성암 캠페인. 길병원 제공

박 여성암병원장은 “암 예방과 조기진단의 중요성은 수없이 반복해 강조해도 지나치지 않다”며 “여성암의 달을 맞아 암예방의 중요성을 다시 한 번 생각하고, 암 치료로 힘든 시기를 보내고 있는 여성암 환우들을 격려, 응원하는 시간이 되길 바란다”고 말했다

길병원은 여성 친화적인 검사, 진료 시스템을 갖춘 여성암병원을 운영하고 인천지역암센터, 인천암생존자통합지지센터 등을 통해 암환자, 암생존자들을 위한 다양한 신체적·정서적 지원 프로그램을 운영 중이다.