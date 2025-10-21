인천 미단시티 체육공원 파크골프장 조성…시범운영 개시

미단시티 체육공원 파크골프장 시범운영 안내문. 인천 중구 제공

미단시티 체육공원 파크골프장은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활 스포츠인 파크골프를 통해 구민들의 건강과 여가 증진을 도모하고자 새롭게 조성된 체육시설이다.

이번 시범운영은 정식 개장 전 시설 안전성과 운영 적정성을 면밀하게 점검하고 실제 이용객들의 의견을 수렴해 시설 운영 방향에 반영함으로써 향후 안정적 운영을 도모하는데 목적을 뒀다.

시범운영 기간은 오는 12월 31일까지다. 운영일은 매주 화요일부터 일요일까지 총 6일이다. 운영시간은 오전 8시부터 오후 5시까지다. 운영 횟수는 일 4회차로 회차별 인원은 72명이다. 전화 예약으로 이용할 수 있다.

시범운영 기간에는 전액 무료로 시설 이용이 가능하다. 다만 잔디의 원활한 활착 등을 고려해 해당 기간에는 중구에 거주하는 주민으로 이용 대상을 한정한다.