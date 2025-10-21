시사 전체기사

음주·무면허 운전 후 도주한 40대, 경찰 추격 끝 검거(영상)

입력:2025-10-21 11:09
공유하기
글자 크기 조정

1t 화물차 몰고 순찰차 들이받으며 도주

면허취소 수치의 음주 상태로 무면허 운전을 하다 경찰의 정지 요구를 무시하고 달아난 40대 운전자가 추격 끝에 검거됐다. 경찰차 블랙박스 영상. /부산사하경찰서 제공

부산에서 면허취소 수치의 음주 상태로 무면허 운전을 하다 경찰의 정지 요구를 무시하고 달아난 40대 남성이 붙잡혔다.

부산사하경찰서는 지난 1일 특수공무집행방해와 도로교통법 위반(음주운전·무면허운전) 혐의로 A(40대) 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 오후 11시쯤 사하구의 한 식당에서 술을 마신 뒤 무면허 상태로 1t 화물차를 몰고 주행한 혐의를 받고 있다. 당시 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치에 해당한 것으로 조사됐다.

신고를 받고 출동한 경찰이 정차를 요구했지만 A씨는 이를 무시하고 도주했다. 약 100m 떨어진 골목길에 차량을 세운 그는 경찰을 따돌렸다고 생각해 시동을 끄고 대기하다가, 경찰이 자신을 발견하자 다시 시동을 걸고 도주를 시도하며 순찰차를 여러 차례 들이받았다.

사하경찰서 다대지구대 경찰관들은 즉시 도주로를 차단하고 A씨를 현장에서 검거했다.

현장에 출동한 고명철 경사는 “차 안에서 술 냄새가 많이 났고, 나중에 조회해 보니 무면허 상태였다”며 “도주하면 민간인 피해가 발생할 수도 있어 급히 추격했지만, 다행히 다른 사람이 다치지 않고 검거돼 다행”이라고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
857
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 공사인부 10여명, 서울센터빌딩 화재에 옥상으로 피신 중
생후 2개월 아기 살리고…오산 주택화재 추락 산모 끝내 숨져
33억 아파트 보유한 국토차관 “집값 떨어지면 그때 사면 된다”
[단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류”
야 “김현지, 李 고비 마다 휴대폰 교체” 여 “정상적 기기변경… 창피한 헛발질”
“기다림이 없다” 이스탄불공항의 비결… 유료 패스트트랙
7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주
김정관 “미, 3500억 달러 전액 현금 투자 요구하는 건 아니다”
국민일보 신문구독