시사 전체기사

송도컨벤시아, 494일 무재해 달성으로 인증 획득

입력:2025-10-21 11:06
공유하기
글자 크기 조정
인증패 수여식 기념촬영. 인천관광공사 제공

인천경제자유구역청과 인천관광공사가 운영하는 송도컨벤시아는 494일 동안 산업재해 없는 안전한 사업장 운영 성과를 달성해 지난 20일 대한산업안전협회로부터 무재해 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.

이번 성과는 전 임직원이 참여한 위험성 평가 활동, 정기 순회점검, 재난·재해 예방 교육 강화 등을 꾸준히 실천한 결과로 국내 전시·컨벤션 시설로서는 최초 사례다.

이와 함께 대한산업안전협회 중부지역본부와의 업무협약 체결을 통해 ▲안전문화 정착 지원 ▲안전관리 자문을 통한 역량 강화 ▲안전문화 캠페인 공동 추진 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 이어가기로 했다. 이번 협약으로 두 기관의 전문성과 노하우가 결합돼 현장 안전관리 수준이 한층 높아질 것으로 기대된다.

송도컨벤시아는 이미 국제 지속가능성 인증기관인 어스체크로부터 골드 등급 인증을 획득하며 안전과 환경, 지속가능성 분야의 우수성을 인정받은 바 있다. 이번 무재해 인증 획득을 계기로 ESG 경영 실천에 더욱 박차를 가할 계획이다.

소연수 송도컨벤시아 단장은 “494일간의 무재해 성과는 임직원 모두가 안전문화를 몸소 실천한 결과”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 친환경·안전 컨벤션 센터로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

송도컨벤시아는 앞으로도 중대재해 예방을 위한 AI를 활용한 안전관리 고도화, 스마트 설비를 통한 에너지 절감, 친환경 전시 운영 강화 등을 지속 추진하며 ESG 우수기업으로서 위상을 공고히 할 계획이다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
397
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 공사인부 10여명, 서울센터빌딩 화재에 옥상으로 피신 중
생후 2개월 아기 살리고…오산 주택화재 추락 산모 끝내 숨져
33억 아파트 보유한 국토차관 “집값 떨어지면 그때 사면 된다”
[단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류”
야 “김현지, 李 고비 마다 휴대폰 교체” 여 “정상적 기기변경… 창피한 헛발질”
“기다림이 없다” 이스탄불공항의 비결… 유료 패스트트랙
7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주
김정관 “미, 3500억 달러 전액 현금 투자 요구하는 건 아니다”
국민일보 신문구독