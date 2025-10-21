송도컨벤시아, 494일 무재해 달성으로 인증 획득
인천경제자유구역청과 인천관광공사가 운영하는 송도컨벤시아는 494일 동안 산업재해 없는 안전한 사업장 운영 성과를 달성해 지난 20일 대한산업안전협회로부터 무재해 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.
이번 성과는 전 임직원이 참여한 위험성 평가 활동, 정기 순회점검, 재난·재해 예방 교육 강화 등을 꾸준히 실천한 결과로 국내 전시·컨벤션 시설로서는 최초 사례다.
이와 함께 대한산업안전협회 중부지역본부와의 업무협약 체결을 통해 ▲안전문화 정착 지원 ▲안전관리 자문을 통한 역량 강화 ▲안전문화 캠페인 공동 추진 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 이어가기로 했다. 이번 협약으로 두 기관의 전문성과 노하우가 결합돼 현장 안전관리 수준이 한층 높아질 것으로 기대된다.
송도컨벤시아는 이미 국제 지속가능성 인증기관인 어스체크로부터 골드 등급 인증을 획득하며 안전과 환경, 지속가능성 분야의 우수성을 인정받은 바 있다. 이번 무재해 인증 획득을 계기로 ESG 경영 실천에 더욱 박차를 가할 계획이다.
소연수 송도컨벤시아 단장은 “494일간의 무재해 성과는 임직원 모두가 안전문화를 몸소 실천한 결과”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 친환경·안전 컨벤션 센터로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
송도컨벤시아는 앞으로도 중대재해 예방을 위한 AI를 활용한 안전관리 고도화, 스마트 설비를 통한 에너지 절감, 친환경 전시 운영 강화 등을 지속 추진하며 ESG 우수기업으로서 위상을 공고히 할 계획이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
