계명대 여성학연구소 ‘2025 대구여성영화제’ 개최
대구 계명대학교는 여성학연구소가 주최하는 ‘2025 대구여성영화제’가 30일부터 11월 1일까지 메가박스 대구프리미엄만경관 4관에서 열린다고 21일 밝혔다.
올해 영화제는 ‘우리는 모든 거리를 초월해’를 주제로 세대, 언어, 경계, 경험을 넘어 연결되는 여성들의 이야기를 스크린을 통해 전한다. 12개 섹션, 25편의 영화와 25명의 감독·평론가가 참여하며 ‘지역과 삶의 자리’ ‘몸과 기억의 서사’ ‘연결, 이해 그리고 치유’라는 세 가지 키워드를 중심으로 여성의 시선에서 사회와 예술을 바라보는 자리를 마련한다.
30일에는 ‘날 선 평화의 경계’가 상영된다. 분단과 경계의 일상 속에서 평화를 모색하는 여성의 시선을 따라가는 작품이다. 31일에는 ‘소년 실격’ ‘무지개 배낭클럽’ ‘자매의 등산’ 등 여성의 성장과 연대, 자기 정체성을 다룬 작품들이 상영되며 장편영화 ‘메릴 스트립 프로젝트’와 기획토크, 강연 등이 이어진다. 11월 1일에는 ‘여자들을 키운 여자들에 대해’ ‘볕뉘’ ‘오늘의 거리를 애도하며’ 등 관계와 회복, 세대 간 연대를 다룬 작품들이 상영되며 폐막작 ‘파기상접: 깨진 그릇 붙이기’도 만날 수 있다.
안숙영 대구여성영화제 집행위원장(계명대 여성학연구소장)은 “올해 영화제는 서로 다른 세대와 경계, 언어와 경험의 거리를 넘어 함께 연결되는 우리 모두의 바람을 담고 있다”고 설명했다.
대구여성영화제는 모든 영화가 무료로 상영되며 온라인과 현장 예매 모두 가능하다. 지역 주민 누구나 참여할 수 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
