인천서 ‘제29차 세계한인경제인대회’ 개최…경제효과 117억원

유정복 인천시장이 7월 25일 세계한인인경제인대회 추진 상황을 점검하기 위해 박종범 세계한인경제무역협회 회장과 만나 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

시는 지난해 8월 대회 유치 신청에 따른 현장 실사에서 뛰어난 국제적 접근성, 다양한 산업과 인프라, 국제적 비즈니스 환경과 풍부한 행사 경험 등을 인정받아 이들 행사의 개최지로 선정됐다.

특히 이번 행사가 인천에서 개최되는 것은

인천의 글로벌 경쟁력 강화,

한민족 경제 네트워크의 결속 강화 등에서 의미가 크다. 또

생산유발효과는 71억원, 부가가치유발효과는 40억원, 취업유발효과는 102명으로 숙박 등 연관 산업의 활성화 역시 기대된다.

시는 단기적인 경제효과를 넘어 도시 브랜드 가치를 높이는데 행사의 중점을 둘 계획이다. 이를 위해 행사