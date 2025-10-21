경부선 사고, 예견된 인재였나…코레일, 두 달 전 우려 공문
한국철도공사(코레일)이 지난 8월 경북 청도군에서 작업자 2명이 숨진 경부선 열차 사고 발생 두 달 전, 해당 구간의 작업 통로가 좁아 위험하다고 국가철도공단에 알렸던 것으로 확인됐다.
21일 국회 국토교통위원회 소속 이연희 더불어민주당 의원실이 코레일로부터 제출받은 자료에 따르면 코레일은 지난 6월 초 철도시설 개선을 맡는 철도공단에 ‘작업자 안전사고 예방을 위한 산업 안전 시설 개량 사업 반영 협조 요청’ 공문을 발송했다.
공문에는 전국 1340개의 철도 구간에서 열차가 지날 때 작업자의 대피공간 부족이나 안전 난간 부로 추락 사고가 우려되는 곳이 담겼다.
보행로를 확보해 대피 공간을 마련할 필요가 있는 곳은 1265곳이었다. 코레일은 이 중 822곳은 철로 궤도를 부설하기 위한 토대인 노반의 폭이 지나치게 좁다고 지적했다. 통상 선로작업 근로자들은 작업 장소로 가기 위해 노반을 따라 걸어야 하는데 노반이 충분치 않으면 사고의 위험이 있다. 피할 공간이 마땅치 않기 때문이다.
지난 8월 19일 사고가 발생한 경북 청도군 화양읍의 남성현역~청도역 구간도 노반 폭이 부족한 곳으로 포함됐다. 이 구간의 보행로 폭은 0.2m로 사람이 제대로 걷기 어려울 정도인 것으로 나타났다.
철도공단이 신속하게 시설 개선을 했다면 이번 사고가 발생하지 않았을 것이라는 지적이 나온다. 경찰은 합동 감식을 통해 측정한 선로와 열차, 노반 폭 등을 비교해 열차 접근을 인식한 근로자들이 당시 피할 공간이 있었는지 여부를 확인하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사