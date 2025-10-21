시사 전체기사 [속보] 해병특검, 과실치사 혐의 임성근 전 사단장 구속영장 청구 입력:2025-10-21 10:50 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 임성근 전 해병대 1사단장이 지난 6월 4일 대구지검에서 '해병대 채상병 순직 사건' 관련 소환 조사에 응하기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스해병특검, 과실치사 혐의 임성근 전 사단장 구속영장 청구한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 956 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 야 “김현지, 李 고비 마다 휴대폰 교체” 여 “정상적 기기변경… 창피한 헛발질” 2 [속보] 李대통령 “일부 경찰 친위쿠데타 가담…통제 강화” 3 한동훈, 故이상민 빈소서 오열…“그렇게 우는 것 처음 봤다” 4 “日처럼 할 줄 알았는데”… 韓 독자적 관세협상에 당황한 美 5 [단독] “양심에 따라 행동했을 뿐인데”… 계엄 불복 일부 군인 포상 거부 해당분야별 기사 더보기 1 ‘혼란의 카톡’ 완전 롤백 안하나 못하나… ‘왕년의 1위’ 네이트온, 틈새시장 공략 2 전세 낀 집 사면 4개월 내 실제 거주해야 3 33억 아파트 보유한 국토차관 “집값 떨어지면 그때 사면 된다” 4 [단독] 쿠팡 ‘할인율 뻥튀기’… 상위노출 상품 70% 공급가 부풀려 기만 5 “기다림이 없다” 이스탄불공항의 비결… 유료 패스트트랙 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류” 2 “내가 허락했는데?” 자녀 흡연 징계에 악성민원 쏟아낸 학부모 3 가짜 종양 만들어 보험금 10억 챙겨… 의사·브로커 3명 구속 4 초등생 살해 교사 명재완, 1심서 무기징역 5 “韓승무원 불렀는데 보안요원이”…델타항공 인종차별? 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “한국처럼 중국과도 공정한 협정 체결할 것”…‘환상적 협정’ 예고 2 7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주 3 “트럼프, 젤렌스키에 ‘러 요구 수용 않으면 파멸’ 압박” 4 美·英이 때린 캄보디아 범죄조직 ‘프린스 그룹’…천즈 회장은 누구 5 ‘IT 대란’ 일으킨 AWS 장애…대부분 복구·일부 오류는 지속 해당분야별 기사 더보기 1 믿었던 원투펀치의 난조…류현진 어깨, 더욱 무겁다 2 배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의” 3 ‘유방암 투병’ 박미선, ‘유퀴즈’로 활동 재개…“치료 끝났다” 4 손흥민, 美리그 복귀하자마자 9호골… LAFC 500호골 주인공 돼 5 18년 만에 가을야구 등판… 이제 류현진의 시간 해당분야별 기사 더보기 1 40세 전에 사라진 ‘그날’… 뱃속 시한폭탄 주의보 2 “계란이 보물처럼”…CNN ‘세계 50대 빵’에 선정된 ‘이것’ 3 “골목 살아야 도시 산다” 경영전문가가 테헤란로 한복판에 세운 이곳 4 1600년 전, 30세 신라 장수와 그의 시종 인골 나왔다 5 초기 신라 시대 장수·시종 추정 ‘순장 유물’ 첫 출토 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 공사인부 10여명, 서울센터빌딩 화재에 옥상으로 피신 중 생후 2개월 아기 살리고…오산 주택화재 추락 산모 끝내 숨져 33억 아파트 보유한 국토차관 “집값 떨어지면 그때 사면 된다” [단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류” 야 “김현지, 李 고비 마다 휴대폰 교체” 여 “정상적 기기변경… 창피한 헛발질” “기다림이 없다” 이스탄불공항의 비결… 유료 패스트트랙 7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주 김정관 “미, 3500억 달러 전액 현금 투자 요구하는 건 아니다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요