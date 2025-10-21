“국가AI컴퓨팅센터 광주로…” 강기정 시장, 막판 유치 호소
21일 공모 접수 마감 앞두고
기업·정부에 유치 당위성 강조
국가AI컴퓨팅센터 공모 접수 마지막 날인 21일 강기정 광주광역시장이 다시 한번 컴퓨팅센터 광주 유치를 호소했다.
강 시장은 이날 오전 광주시청 브리핑룸에서 긴급 브리핑을 열고 “대한민국 인공지능(AI) 3강으로 가는 가장 빠른 길은 광주에 ‘국가AI컴퓨팅센터’를 설립하는 것”이라며 “그래서 이재명 대통령이 공약했고, 그래서 국정운영 5개년 계획에도 유일하게 광주만이 명시돼 있다. 그리고 광주는 각계각층 시민의 열망과 염원을 담아 최선을 다해 뛰었다”고 밝혔다.
이어 “국가AI컴퓨팅센터 광주 설립은 단순한 지역 안배 공약이 아니라 뒤처진 대한민국 AI산업을 가장 빠르게 AI 3강으로 가기 위한 대통령의 전략이었다”면서 “국가AI컴퓨팅센터 입지 선정은 ‘AI생태계 완성과 속도’가 가장 우선시되야 하고, 그를 위한 컴퓨팅자원은 집적되야 한다”고 말했다.
강 시장은 기업과의 협의 내용을 일부 공개하면서 파격적인 지원도 약속했다.
그는 “우리 시는 투자기업과 수십 차례 만나 긴밀하게 협의해 왔다. 먼저 대용량 GPU를 즉시 투입해 ‘모두의 AI’를 실현할 수 있도록 우선 구매를 약속했고, 또 부지 가격 역시 파격적인 수준으로 제안했다”고 밝혔다.
또 “기업의 가장 큰 부담인 전력 요금 역시 특별법 제정을 통해 부담을 경감시킬 것을 약속했다. 최대 1천억에 이르는 투자유치금 지원도 약속했다. 이러한 기업지원은 지금도 변함없는 광주의 약속”이라고 강조했다.
끝으로 강 시장은 “국가AI컴퓨팅센터 설립은 민간데이터센터 유치와 달리, 국가의 책임하에 공공인프라를 구축하는 일이고 국가의 미래산업을 위한 디딤돌을 놓는 일이다. 기업의 이해관계로만 결정되어서는 안 된다”며 “광주를 위해서도 대한민국 AI 3강 도약을 위해서도 국가AI컴퓨팅센터는 반드시 광주에 설립되야 함을 다시 한번 정부와 기업에 간곡히 호소한다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
