시사 전체기사

국립순천대 교수 5명, ‘세계 상위 2% 과학자’ 선정

입력:2025-10-21 10:26
공유하기
글자 크기 조정

김병철·최시훈·남기창·정상철 교수 2년 연속 선정

글로벌 학문 영향력 입증

첨단 연구·국제 협력으로 세계 수준 연구 역량 강화

왼쪽부터) 국립순천대 김병철, 김성진, 남기창, 정상철, 최시훈 교수. 순천대 제공

국립순천대(총장 이병운) 교수 5명이 미국 스탠퍼드대와 글로벌 학술 출판 기업 엘스비어가 공동 집계하는 ‘세계 상위 2% 과학자’ 명단에 선정되는 쾌거를 이뤘다.

이번 명단에는 김병철(첨단부품소재공학과), 최시훈(첨단신소재공학전공), 남기창(동물자원과학전공), 정상철(환경공학전공), 김성진(첨다신소재공학전공) 교수 등이 이름을 올렸다. 이 중 김병철, 최시훈, 남기창, 정상철 교수는 2년 연속 선정으로 대학의 연구 역량과 국제적 위상을 재차 입증했다.

‘세계 상위 2% 과학자’ 명단은 전 세계 연구자들의 학문적 영향력을 정량적으로 평가하기 위해 발표되는 권위 있는 자료로, Scopus(Elsevier 제공 자료)를 기반으로 총 인용수, h-지수, 공동저자 보정 지표 등을 조합한 c-score(복합 인용 지표)를 활용해 순위를 산정한다.

연구자들은 22개 학문 분야와 174개 세부 분야로 분류되며, 소속 분야 내 상대적 순위와 전체 상위 10만명 기준 등을 종합해 선정된다. 엄격한 지표 분석을 통해 선정된 이번 순천대 교수진은 글로벌 수준의 연구 영향력과 학문적 기여를 공식적으로 인정받은 셈이다.

김병철 교수는 “이번 선정은 우리 대학 연구자들이 세계 무대에서 인정받을 수 있음을 보여주는 매우 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 지속적인 연구로 학문 발전과 사회 기여를 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.

최시훈 교수는 “2년 연속 선정되어 큰 영광이다. 첨단소재·에너지 분야 연구로 국제 무대에서 더욱 경쟁력을 강화하겠다”고 소감을 전했다.

국립순천대는 과학기술, 공학, 자연과학 등 다양한 분야에서 융합적이고 실용적 연구를 지향하며, 교육·연구 지원 체계를 강화해 온 것이 이번 성과의 중요한 기반이 된 것으로 분석했다.

앞으로도 국제 공동연구와 산학 연계 연구를 확대하며, 세계적 연구 성과를 계속 창출해 나가며 한국 과학의 위상을 높이는 데 주력할 계획이다.

순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 공사인부 10여명, 서울센터빌딩 화재에 옥상으로 피신 중
생후 2개월 아기 살리고…오산 주택화재 추락 산모 끝내 숨져
33억 아파트 보유한 국토차관 “집값 떨어지면 그때 사면 된다”
[단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류”
야 “김현지, 李 고비 마다 휴대폰 교체” 여 “정상적 기기변경… 창피한 헛발질”
“기다림이 없다” 이스탄불공항의 비결… 유료 패스트트랙
7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주
김정관 “미, 3500억 달러 전액 현금 투자 요구하는 건 아니다”
국민일보 신문구독