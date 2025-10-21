임윤찬 ‘골드베르크 변주곡’ 카네기홀 공연 실황, 내년 2월 앨범 발매,
21일 첫 번째 곡 ‘아리아’, 스트리밍 플랫폼 공개
지난 4월 미국 뉴욕 카네기홀에서 열린 피아니스트 임윤찬의 공연 실황을 담은 앨범이 발매된다. 클래식 레이블 데카 클래식스는 내년 2월 6일 임윤찬의 신보 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’을 발매한다고 21일 밝혔다.
지난 4월 25일 뉴욕 카네기홀에서 열려 전석 매진과 함께 평단의 극찬을 받은 임윤찬의 뉴욕 공연은 평단의 극찬과 함께 전 세계 클래식 팬들의 주목을 받았다. 데카 클래식은 정식 발매에 앞서 이날 작품의 첫 번째 곡 ‘아리아’를 여러 스트리밍 플랫폼에 공개했다.
바흐의 ‘골드베르크 변주곡’은 기술적 완성도와 감정적 깊이로 인해 피아니스트들에게 넘어야 할 산으로 꼽힌다. 이 곡을 담은 앨범은 임윤찬이 2023년 10월 데카 클래식스와 전속 계약을 맺은 이후 네 번째로 발매한 것이다. 앨범에는 바흐의 ‘골드베르크 변주곡’에 대한 임윤찬의 음악적 사유와 해석도 실려 있다.
임윤찬은 “‘골드베르크 변주곡’은 음악으로 쓴 한 인간의 ‘삶의 여정’이라고 생각한다. 첫 번째 아리아에서 눈을 뜨고, 서른 개의 인간적인 변주곡을 거쳐 마지막 아리아에서 눈을 감는 이야기”라면서 “여덟 살 때 글렌 굴드의 바흐 음반을 모아놓은 박스 세트에서 처음 골드베르크 변주곡을 들었다. 그 웅장함과 아름다움에 감탄했고, 그때부터 이 작품은 내 마음속에 늘 자리해 있었다. ‘골드베르크 변주곡’을 카네기홀 실황 앨범으로 발매하는 것은 오랜 꿈이었다”고 밝혔다. 글렌 굴드도 약 70년 전, 22세의 나이로 카네기 홀에서 불과 몇 블록 떨어진 스튜디오에서 이 작품을 녹음했다.
카네기홀 예술감독 클라이브 길린슨은 앨범 안에 실린 해설에서 “반 클라이번 콩쿠르에서 우승한 임윤찬의 연주를 목격한 직후, 우리 기획팀은 여태껏 내린 것 중 가장 쉬운 결정을 통과시켰다. 카네기홀의 메인 무대에서 솔로 리사이틀을 갖도록 그를 초청한 것이다. 우리는 장차 전 세계 관객들에게 오랫동안 감동을 선사하며 탁월한 커리어를 쌓아나갈 것이 분명한 특별한 예술가의 첫 발자국을 목도하고 있다는 사실을 분명하게 실감했다”고 밝혔다.
