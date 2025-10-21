시사 전체기사

임윤찬 ‘골드베르크 변주곡’ 카네기홀 공연 실황, 내년 2월 앨범 발매,

입력:2025-10-21 10:20
수정:2025-10-21 10:30
공유하기
글자 크기 조정

21일 첫 번째 곡 ‘아리아’, 스트리밍 플랫폼 공개


지난 4월 미국 뉴욕 카네기홀에서 열린 피아니스트 임윤찬의 공연 실황을 담은 앨범이 발매된다. 클래식 레이블 데카 클래식스는 내년 2월 6일 임윤찬의 신보 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’을 발매한다고 21일 밝혔다.

지난 4월 25일 뉴욕 카네기홀에서 열려 전석 매진과 함께 평단의 극찬을 받은 임윤찬의 뉴욕 공연은 평단의 극찬과 함께 전 세계 클래식 팬들의 주목을 받았다. 데카 클래식은 정식 발매에 앞서 이날 작품의 첫 번째 곡 ‘아리아’를 여러 스트리밍 플랫폼에 공개했다.

바흐의 ‘골드베르크 변주곡’은 기술적 완성도와 감정적 깊이로 인해 피아니스트들에게 넘어야 할 산으로 꼽힌다. 이 곡을 담은 앨범은 임윤찬이 2023년 10월 데카 클래식스와 전속 계약을 맺은 이후 네 번째로 발매한 것이다. 앨범에는 바흐의 ‘골드베르크 변주곡’에 대한 임윤찬의 음악적 사유와 해석도 실려 있다.


임윤찬은 “‘골드베르크 변주곡’은 음악으로 쓴 한 인간의 ‘삶의 여정’이라고 생각한다. 첫 번째 아리아에서 눈을 뜨고, 서른 개의 인간적인 변주곡을 거쳐 마지막 아리아에서 눈을 감는 이야기”라면서 “여덟 살 때 글렌 굴드의 바흐 음반을 모아놓은 박스 세트에서 처음 골드베르크 변주곡을 들었다. 그 웅장함과 아름다움에 감탄했고, 그때부터 이 작품은 내 마음속에 늘 자리해 있었다. ‘골드베르크 변주곡’을 카네기홀 실황 앨범으로 발매하는 것은 오랜 꿈이었다”고 밝혔다. 글렌 굴드도 약 70년 전, 22세의 나이로 카네기 홀에서 불과 몇 블록 떨어진 스튜디오에서 이 작품을 녹음했다.

카네기홀 예술감독 클라이브 길린슨은 앨범 안에 실린 해설에서 “반 클라이번 콩쿠르에서 우승한 임윤찬의 연주를 목격한 직후, 우리 기획팀은 여태껏 내린 것 중 가장 쉬운 결정을 통과시켰다. 카네기홀의 메인 무대에서 솔로 리사이틀을 갖도록 그를 초청한 것이다. 우리는 장차 전 세계 관객들에게 오랫동안 감동을 선사하며 탁월한 커리어를 쌓아나갈 것이 분명한 특별한 예술가의 첫 발자국을 목도하고 있다는 사실을 분명하게 실감했다”고 밝혔다.

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
법원 “유튜버 뻑가, BJ 과즙세연에 1000만원 배상하라”
[단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류”
캄보디아 고문 시신 발견 현장에 ‘혈흔’ 남아 있었다
18년 만에 가을야구 등판… 이제 류현진의 시간
‘혼란의 카톡’ 완전 롤백 안하나 못하나… ‘왕년의 1위’ 네이트온, 틈새시장 공략
“독재자, 놀림 두려워해… 풍자, 변화 이끄는 도구”
7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주
“웹툰을 숏폼 애니로”… K웹툰 생태계의 확장
국민일보 신문구독