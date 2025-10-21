김동연 “우리 경제 나락으로 떨어진 가장 중요한 것은 12·3 비상계엄”

중국은 사회주의 국가”라며 “

그럴 때 쓰는 게 상호주의가 아니다. 중국 사람도 그 안에서 집과 땅을 마음대로 못 산다. 그런 나라를 보고 지금 상호주의 얘기하는 것은 상호주의 개념조차 모르고 계신 것”이라고 비판했다.

이와 같은 혐중 발언이 과연 현 상황에서 우리 경제에, 또 국제정치, 경제 상황, 더군다나 APEC 정상회의를 앞둔 상황에서 어떤 도움이 될지, 우리 국익과 국격과 경제에 있어서 한번 따져봤으면 좋겠다”고 지적했다.