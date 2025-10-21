인하대 교육대학원·상담심리대학원, 2026학년도 전기 신입생 모집
인하대학교는 교육대학원·상담심리대학원 2026학년도 전기 석사과정 신입생을 모집한다고 21일 밝혀다.
교육대학원의 모집 전공은 ▲국어교육 ▲영어교육 ▲일반사회교육 ▲체육교육 ▲미술교육 ▲상담심리(1·2급) ▲영양교육 ▲진로진학상담 ▲교육행정 ▲역사교육 ▲유아교육 ▲평생교육·HRD ▲외국어로서의 한국어교육 ▲웰에이징교육 ▲수학교육 ▲혁신교육(IBEC과정) 등이다.
상담심리대학원은 심리상담과 언어병리 전공을 모집한다.
교육대학원은 ‘미래창의적 인재육성을 위한 참스승 양성’과 ‘교육자 정신과 사명감에 투철한 교육계 리더·전문가 배출’을 교육목표로 교육 현장에서 요구하는 실천적 전문성을 기를 수 있는 다양한 교과과정을 운영하고 있다.
교육대학원은 석사학위와 교원자격증 취득이 가능한 교원양성과정을 개설해 현직 교사와 예비 교육전문가 모두에게 폭넓은 진학 기회를 제공하고 있다.
특히 혁신교육 전공은 석사학위 취득과 함께 국제적으로 공인되는 IB 교사 자격(IBEC)을 취득할 수 있는 과정으로, 역량 중심 교육과정을 기반으로 개념 이해·탐구학습 활동을 통한 학습자의 자기주도적 성장을 추구하는 교사 직무재교육 과정이다.
상담심리대학원은 ‘이론과 실제의 균형 잡힌 교육과정을 통해 연구력과 현장역량을 고루 갖춘 상담·재활 분야의 전문가 양성’을 목표로 심리상담 및 언어치료 전문가를 양성한다.
심리상담 현장에서 요구하는 실무 중심의 커리큘럼과 다양한 실습 프로그램을 운영해 전문 상담사로서의 역량을 체계적으로 강화할 수 있다. 졸업 후에는 상담심리사, 청소년상담사, 임상심리사, 기업상담사 등 다양한 진로로 진출이 가능하다.
원서 접수는 다음 달 7일까지 온라인 접수를 한 뒤 필요한 서류 등을 방문·우편 방식으로 제출하면 된다.
면접전형은 다음 달 24∼26일 진행되며, 오는 12월 18일 인하대 교육대학원·상담심리대학원 홈페이지를 통해 각각 합격자가 발표될 예정이다.
자세한 내용은 교육대학원 홈페이지와 상담심리대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사