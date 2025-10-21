트럼프, 연회장 착공 지시에 백악관 일부 철거…트루먼 이후 최대 공사

트럼프 “새롭고 크고 아름다운 볼룸 건설”

999명 수용 가능한 연회장 착공, 비용은 2억 달러

영부인 쓰던 이스트룸 일부 시설과 지붕 철거

도널드 트럼프 미국 대통령의 백악관 내 연회장 건설 지시에 따라 20일(현지시간) 백악관 이스트룸 일부 시설이 철거되고 있다. 연합뉴스

백악관 본관과 완전히 분리된 채로 이스트윙은 이 과정의 일환으로 전면 현대화되고 있으며 완공 시 그 어느 때보다 아름다워질 것"이라고 덧붙였다.