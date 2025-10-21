부천시민 거주환경 만족도 84.9%…시정 긍정 63.2%

2025 부천시 시민의식조사 결과 요약. 부천시 제공

거주환경 84.9% 만족…대중교통 등 높은 평가

민선8기 3년 연속 만족도 증가 추세

미래발전 방향…‘활력있는 경제도시’ 1순위

시는 이번 조사로 수렴된 시민 의견을 핵심 정책과 주요 현안 대응 전략에 반영해 현장 중심·시민 체감형 정책을 강화할 방침이다.