시사 전체기사

[속보] 캄보디아 사망 대학생 유해, 74일 만에 송환

입력:2025-10-21 08:15
수정:2025-10-21 09:17
공유하기
글자 크기 조정
장진욱 경찰청 과학수사운영계장(오른쪽)이 21일 인천국제공항을 통해 캄보디아 범죄 단지에서 고문 후 살해된 20대 대학생 박모(22)씨의 유해를 송환한 뒤 안중만 경북경찰청 형사기동대장에게 인수하고 있다. 연합뉴스

캄보디아 범죄 단지에서 고문 후 살해된 한국인 대학생 박모(22)씨의 유해가 21일 국내로 송환됐다. 지난 8월 8일 사망한 채 발견된 지 74일 만이다.

박씨 유해를 실은 대한항공 KE690편은 이날 오전 8시4분 인천국제공항에 착륙했다. 전날 진행된 현지 공동 부검에 참여한 경찰청 과학수사운영계장이 유해를 경북경찰청 형사기동대장에게 인계했다. 이후 형사기동대장이 유해를 유족에게 전달한다. 유족은 인천국제공항에는 나오지 않았다.
안중만 경북경찰청 형사기동대장이 21일 인천국제공항을 통해 송환된 캄보디아 범죄 단지에서 고문 후 살해된 20대 대학생 박모(22)씨의 유해를 인수받은 뒤 공항을 나서고 있다. 연합뉴스

인천공항에는 만일의 사태에 대비해 경찰과 공항 보안요원들이 도열했다. 엄숙한 분위기 속에서 경찰관들도 흰 장갑을 끼고 유해 송환을 지켜봤다.

한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 전날 오전 프놈펜 중심가 센속에 있는 턱틀라 사원 내부에서 박씨 시신을 합동으로 부검했다. 부검 결과 박씨의 장기 적출 등 시신 훼손은 확인되지 않았다.

전날 3시간가량 부검 후 화장이 이뤄지자 즉시 유해 송환이 결정됐다. 박씨 사망이 캄보디아 내 한국인 대상 범죄에 대한 국내 여론을 촉발한 만큼 캄보디아 당국도 이례적으로 빠르게 유해 송환에 협조한 것으로 보인다.

박씨 시신은 지난 8월부터 2개월 넘게 이 사원 내 안치실에 보관돼 있었다. 정확한 사인은 향후 국내에서 예정된 조직검사 및 약·독물검사, 양국에서 진행 중인 수사 결과 등을 종합해 밝힐 예정이다.

박씨는 지난 7월 17일 가족에게 “박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아에 왔고, 현지 범죄 단지인 이른바 ‘웬치’에 감금돼 고문당했다. 한 달도 안 된 지난 8월 8일 깜폿주 보코산 일대 차 안에서 살해된 채 발견됐다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
생후 2개월 아기 살리고…오산 주택화재 추락 산모 끝내 숨져
33억 아파트 보유한 국토차관 “집값 떨어지면 그때 사면 된다”
[단독] 배우 박성웅 “이종호와 술자리 중 오후 11시쯤 임성근 합류”
야 “김현지, 李 고비 마다 휴대폰 교체” 여 “정상적 기기변경… 창피한 헛발질”
“기다림이 없다” 이스탄불공항의 비결… 유료 패스트트랙
7분 만에 보물 털린 루브르… 범인은 스쿠터로 도주
김정관 “미, 3500억 달러 전액 현금 투자 요구하는 건 아니다”
‘혼란의 카톡’ 완전 롤백 안하나 못하나… ‘왕년의 1위’ 네이트온, 틈새시장 공략
국민일보 신문구독