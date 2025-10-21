트럼프 “한국처럼 중국과도 공정한 협정 체결할 것”…‘환상적 협정’ 예고

트럼프 “시진핑과 환상적 협정 체결할 것” 빅딜 예고

중국의 대만 침공 가능성 질문에도 “시 주석에게 전혀 그런 모습 안 보여”

트럼프, 호주 총리와 희토류 협정 체결

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관에서 앤서니 앨버니즈 호주 총리와 정상회담 뒤 핵심 광물과 희토류에 관한 협정에 서명하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관에서 앤서니 앨버니즈 호주 총리를 영접하고 있다. 연합뉴스

트럼프는 “중국은 우리를 매우 존중해왔다. 그들은 관세 형태로 엄청난 돈을 우리에게 지불해왔다”며 “중국은 (대미 관세) 55%를 지불하고 있으며 협정이 체결되지 않으면 11월 1일에 잠재적으로 155%까지 인상될 수 있다”고 했다. 그러면서도 “나는 시 주석과 만날 것이며 우리는 매우 좋은 관계”라고 했다.

“나는 우리가 그것(오커스를 통한 중국 억제)이 필요하게 될 것이라고 생각하지 않는다”고 덧붙였다.