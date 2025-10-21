김영록 지사 “부산·경남과 남해안의 새로운 100년 함께 만들겠다”

전남도, 부산시·경남도와 함께 남해안 공동발전 전략 머리 맞대



미래비전 포럼서 대한민국 새 성장축 도약 해법 모색

김영록 전라남도지사가 20일 부산 벡스코 컨벤션홀에서 열린 ‘2025 남해안 미래비전 포럼’에 참석해 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사와 남해안권 발전 비전 및 지역 현안 등에 대한 정책토크를 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 부산시, 경남도와 함께 부산 벡스코 컨벤션홀에서 제3회 남해안 미래비전 포럼을 열어 해양자치분권시대 남해안 공동발전 전략을 논의했다고 21일 밝혔다.

