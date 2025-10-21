[속보] “20일 캄보디아서 한국인 남성 사망”…유서 발견

캄보디아에서 범죄조직에 납치돼 피살당한 한국인 대학생 박모씨의 공동부검이 열리는 캄보디아 프놈펜 턱틀라사원에 안치실 앞에 지난 20일 현지 경찰들이 오가고 있다. 연합뉴스

외교부는 지난 20일 오후 캄보디아 시아누크빌의 한 호텔 객실에서 50대 후반의 한국인 남성이 사망한 채 발견됐다고 21일 밝혔다.