BMW레이디스 챔피언십, 김세영 우승으로 흥행 대박

나훌간 6만여명 갤러리 현장 관람

지난 19일 막을 내린 LPGA투어 BMW레이디스 챔피언십에서 우승한 김세영. 대회조직위

김세영은 최종 합계 24언더파 264타를 기록해 2위 하타오카 나사(일본)를 4타 차로 제치고 와이어투와이어로 LPGA투어 개인 통산 13승째를 장식했다. 한국 선수가 이 대회에서 우승한 것은 2021년 고진영(30·솔레어) 이후

2019년에 BMW 레이디스 챔피언십이 LPGA투어로 개최된 이후 최저 타수 기록이다. 여기에 김아림(30), 안나린(29·이상 메디힐), 최혜진(26), 김효주(30·이상 롯데), 이소미(26·신한금융그룹) 등 한국선수 6명도 ‘톱10’에 이름을 올렸다.

지난 19일 막을 내린 BMW레이디스 챔피언십 최종 라운드에는 3만명이 넘는 갤러리가 현장을 찾아 뜨거운 열기를 반영했다. 대회조직위