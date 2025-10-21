캄보디아 고문 시신 발견 현장에 ‘혈흔’ 남아 있었다

20일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 턱틀라 사원에서 현지 범죄조직에 납치돼 피살당한 한국인 대학생 박모씨의 부검 및 화장절차가 끝난 뒤 현지 법의학자와 경찰을 비롯한 당국자들이 사원을 빠져나가고 있다. 연합뉴스

캄보디아 범죄 단지에서

대학생 박모(22)씨 시신이 발견됐던 장소에 혈흔이 남아 있는 것으로 전해졌다. 숨지기 직전까지 많은 피를 흘릴 정도의 구타를 당한 것으로 추정되는 대목이다.

경북경찰청 형사기동대장이 인천국제공항에서 유해를 인수한 뒤 유족에게 전달할 예정이다.