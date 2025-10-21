온오프, 한정판 여성 전용 ‘스카이블루’ 클럽 출시…폭발적 비거리 구현
200세트 풀 라인업 한정 판매
낚시용품 분야 세계 넘버1인 일본 글로브라이드(구 다이와) 골프 클럽(ONOFF,다이와, 로디오)을 국내 유통하는 ㈜마스터스인터내셔널이 여성 골퍼를 위한 프리미엄 클럽 ‘2025 온오프 레이디(ONOFFLADY)’의 한정판 컬러 ‘스카이블루(SKYBLUE)’가 지난 2월 출시 이후 좋은 반응을 얻고 있다.
2025 온오프 레이디는 다이와테크놀로지 카본 샤프트의 ‘탄력성’으로 폭발적인 비거리를 구현하고, 여성 클럽 최초로 무게 조정이 가능한 ‘웨이트 스크류’를 적용해 개인 스윙 스타일에 맞는 세팅이 가능하다.
또한 ONOFF만의 파워 트렌치 기술을 적용해 페이스 반발력과 관용성을 강화했다. 아이언은 고비중 텅스텐을 솔 부분에 배치해 저중심 설계로 볼을 쉽게 띄울 수 있도록 했다.
이번 한정판 ‘스카이블루’ 컬러는 스코틀랜드의 풍경에서 영감을 얻은 5가지 컬러 중 하나로 젊고 트렌디한 여성 고객들에게 시원한 청량감을 제공한다. 200세트 한정 판매로 특별함을 더 했다.
헤드·웨이트 스크류·샤프트·그립·크라운·호젤까지 스카이블루 컬러를 적용해 기존 모델과 차별화된 외관을 제공한다. 드라이버·우드·유틸리티·아이언,퍼터까지 풀라인업으로 만나볼 수 있다. 가까운 대리점에서 시타 및 구매 상담이 가능하다.
㈜마스터스인터내셔널 관계자는 “ONOFF만의 기술력과 트렌디한 감각을 더한 이번 한정판 ‘스카이블루’를 통해 다시 한번 여성 고객들의 마음을 사로 잡을 것” 이라고 밝혔다.
2025 온오프 레이디 한정판 ‘스카이블루’ 컬러는 가까운 대리점에서 구매 상담이 가능하다.
