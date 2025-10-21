“초겨울 같네” 출근길 쌀쌀…낮엔 최고 13~20도

강원지역 곳곳에 초겨울 추위가 닥친 지난 20일 설악산 국립공원 소청대피소 일원에 첫눈이 내리고 있다. 설악산 국립공원 사무소 제공.

화요일인 21일 아침 기온이 평년보다 5도 안팎으로 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어질 전망이다. 바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 보인다.