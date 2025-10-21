‘BMW’찍고 ‘제네시스’까지…김세영에 이어 이번엔 韓남자 우승 도전

23일 개막 DP월드투어 제네시스 챔피언십 출격

디펜더 안병훈·임성재·김시우+국내파 36명 가세

마쓰야마 히데키와 아담 스콧 등 강호들 총출동

23일 충남 천안 우정힐스CC에서 개막하는 DP월드투어와 KPGA투어 공동주관 제네시스 챔피언십 공식 포스터. 대회조직위

우정힐스CC 18번홀 전경. 대회조직위

이 코스에서 라운드 경험이 많은 국내 선수들은 이구동성으로 더 까다로워진 그린 플레이에서 우승이 결정될 것으로 예상했다.

2022년 제네시스 챔피언십 우승자이자 그 해 제네시스 대상을 수상한 김영수(36)는 “1번홀부터 전장이 늘어났다. 전체적으로 그린 리뉴얼이 이루어져 이전에도 까다롭다고 생각했던 그린 플레이가 더욱 어려워졌다”고 했다.

한편 이번 대회 우승자에게는 상금 외에 제네시스 포인트 1300포인트, 레이스 투 두바이 랭킹 835포인트, KPGA 투어 및 DP월드투어 시드 2년이 부여된다. 거기에