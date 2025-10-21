“골목 살아야 도시 산다” 경영전문가가 테헤란로 한복판에 세운 이곳

홈플러스 초대 CEO 출신 이승한 N&P회장

“하나님 은혜로 성공한 인생, 남은 시간 의미있게”

상담 전문가 아내 엄정희 교수와 세운 문화복합·힐링공간 ‘북쌔즈’

선릉역 북카페 ‘북세쯔’ 대표 이승한(오른쪽) 회장과 엄정희 교수 부부

N&P그룹은 경영 연구를 담당하는 EoM경영연구원, 가족 멘토링 사업을 운영하는 UFCi연합가족상담연구소 그리고 2018년 6월 문을 연 복합문화공간 ‘북쎄즈’를 운영하고 있다.

골목이 살아야 도시가 살아나



‘손익 계산’ 따지지 않는 손해보는 리더



북쌔즈 ‘상담 우체국’ 통해 위로와 격려



통찰력으로 길을 찾는 ‘통찰 경영’



