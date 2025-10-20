삼성 엑시노스, 갤럭시 S26에 탑재된다…울트라도 포함

''갤럭시 S25 시리즈'' 이미지. 삼성전자 제공

20일 업계에 따르면 삼성전자 시스템LSI사업부는 엑시노스 2600 개발을 마무리하고 갤럭시 S26 시리즈 탑재를 위해 다음 달 양산공급을 시작할 것으로 알려졌다.

엑시노스 2600의 성능과 수율이 어느 정도 올라왔기 때문으로 풀이된다.

멀티미디어 재생 성능은 A19 프로뿐 아니라 퀄컴의 스냅드래곤8 엘리트 5세대도 넘어선 것으로 알려졌다.

엑시노스 2600에 적용된 삼성 2나노 공정 성능은 현재 목표치의 85%를 달성한 것으로