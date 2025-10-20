순천시, 올 전남 최대 민생회복지원금 580억 투입…1인당 20만원 지급

노관규 시장 “여수MBC 이전…기업의 자율적 판단, 정쟁 대상 아냐”



코스트코 유치…연 1300만명 생활인구 유입 기대



국정감사 증인 출석…애니메이션 예산확보 위한 공무원·시민 노력 폄훼 안돼

노관규 순천시장이 20일 시청 소회의실에서 열린 주요 현안 언론인 브리핑에서 발언하고 있다. 순천시 제공

노관규 전남 순천시장은 20일 시청 소회의실에서 순천시 주요 현안 언론인 브리핑을 열고 “순수 시비로 580억원의 재원을 마련해 전 시민에게 1인당 20만원씩 민생회복지원금을 지역화폐인 순천사랑상품권으로 지급하겠다”고 밝혔다.

코스트코 순천 상륙, 남해안권 글로벌 경제중심도시 위상 입증. 노관규(왼쪽) 순천시장. 순천시 제공