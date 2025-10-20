[속보] 日자민당·유신회, 연정수립 공식 합의…다카이치 총리 된다

자민당과 유신회의 중의원 의석수는 각각 196석, 35석으로 합치면 과반인 233석에 2석 모자란 231석이다. 여기에 자민당 출신 의장과 보수 성향 군소 야당이 다카이치 총재에게 표를 줄 경우 1차 투표에서 판가름이 날 수도 있다.

일본 집권 자민당과 제2야당 일본유신회가 20일 연립정권 수립에 정식 합의했다.자민당 다카이치 사나에 총재와 유신회 요시무라 히로후미 대표는 이날 도쿄에서 만나 연정 수립을 위한 합의서에 서명했다.이에 따라 다카이치 총재는 오는 21일 치러질 총리 지명선거를 거쳐 일본 첫 여성 총리에 취임할 것으로 보인다.자민당은 1999년부터 26년간 협력 관계를 이어온 공명당이 지난 10일 연립에서 이탈한 뒤 새로운 연정 수립을 추진해 왔고, 불과 열흘 만에 강경 보수 성향 유신회와 손을 잡았다.유신회 의원들은 이번 합의에 따라 총리 지명선거에서 다카이치 총재에게 투표할 방침이다.