시사 전체기사

“계곡서 유유히”…무등산서 멸종위기종 수달·삵 발견

입력:2025-10-20 17:56
공유하기
글자 크기 조정

산중턱 설치된 무인카메라에 포착

무등산국립공원 무인카메라에 포착된 멸종위기종 수달의 모습. 무등산국립공원 동부사무소 제공

수달, 삵 등 천연기념물이자 멸종위기 야생동물들이 무등산에서 잇따라 발견됐다.

20일 국립공원공단 무등산국립공원 동부사무소에 따르면 지난 2∼9월 천연기념물인 원앙, 멸종위기 야생생물 1급 수달, 2급 삵·담비 등이 무등산 일대를 돌아다니는 모습이 포착됐다.

산중턱 등지에 설치된 무인카메라 영상 속에는 주변을 경계하며 유유히 헤엄치는 수달과 계곡을 건너려다가 물에 빠지는 삵의 생생한 모습이 고스란히 담겼다.

자연생태계 최상위 포식자인 담비는 엉덩이를 비비며 영역을 표시하거나 원앙 무리는 깃털을 뽐내는 오가는 장면도 무인카메라에 녹화됐다.

김주옥 무등산국립공원 동부사무소 자원보전과장은 “영상을 통해 무등산에서 여러 야생 동물이 서식하고 있는 것으로 확인됐다”며 “지속적으로 모니터링해 생태계 건강성을 지키고 보호하겠다”고 말했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 초등생 살해 교사 명재완, 1심서 무기징역
“내가 허락했는데?” 자녀 흡연 징계에 악성민원 학부모
가짜 종양 만들어 보험금 10억 챙겨… 의사·브로커 3명 구속
전세 낀 집 사면 4개월 내 실제 거주해야
“韓승무원 불렀는데 보안요원이”…델타항공 인종차별?
실수요자까지 주택구입 혼란… 대출은 ‘바늘구멍’
“쿠팡은 한복 대여소?”… 시장 교란하는 블랙컨슈머
캄보디아 간 한국인, 매년 3000명씩 사라졌다
국민일보 신문구독