여친 살해 뒤 1년간 김치냉장고에 유기한 40대 남성 구속 기소

법정으로 향하는 살인 및 사체유기 혐의 40대. 연합뉴스

검찰 관계자는 “사건 관계자 조사와 계좌 추적, 휴대전화 통화내역 분석 등을 통해 범행 동기와 이후 정황을 확인했다”며 “피해자(유족) 지원과 함께 피고인이 죗값을 치를 수 있도록 공소유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.