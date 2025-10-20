건국대 언론홍보대학원, 2026년도 전기 석사과정 모집

디지털 융합 교육으로 미디어 생태계 변화 선도

디지털 전환 시대에 발맞춰 진행되는 이번 모집은 ‘디지털 융합 교육’을 중심으로, 실무 역량을 갖춘 차세대 언론·미디어 전문가를 길러내는 것을 목표로 하고 있다.(사진=건국대)

건국대학교 언론홍보대학원(원장 김동규)이 2026년도 전기 석사과정 신(편)입생을 모집한다.

모집 학과는 △디지털저널리즘학과(융합저널리즘·디지털출판·잡지전공) △방송통신융합학과(방송영상통신·방송진행·스피치전공) △광고홍보학과(광고·홍보·공연예술경영전공)이다. 학부 전공과 관계없이 대학 졸업자는 지원할 수 있다.

원서 접수는 11월 3일부터 17일까지 건국대 언론홍보대학원 홈페이지에서 온라인으로 진행된다.

AI 등 디지털 신기술을 접목한 실무 중심 교육을 운영하는 건국대 언론홍보대학원은 한국기자협회, EBS, 한국잡지협회 등 주요 언론 및 문화단체와 MOU를 체결해 현장 연계형 교육을 강화하고 있다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



