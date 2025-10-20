시사 전체기사

건국대 언론홍보대학원, 2026년도 전기 석사과정 모집

입력:2025-10-20 17:03
수정:2025-10-20 17:08
디지털 융합 교육으로 미디어 생태계 변화 선도

디지털 전환 시대에 발맞춰 진행되는 이번 모집은 ‘디지털 융합 교육’을 중심으로, 실무 역량을 갖춘 차세대 언론·미디어 전문가를 길러내는 것을 목표로 하고 있다.(사진=건국대)

건국대학교 언론홍보대학원(원장 김동규)이 2026년도 전기 석사과정 신(편)입생을 모집한다.
모집 학과는 △디지털저널리즘학과(융합저널리즘·디지털출판·잡지전공) △방송통신융합학과(방송영상통신·방송진행·스피치전공) △광고홍보학과(광고·홍보·공연예술경영전공)이다. 학부 전공과 관계없이 대학 졸업자는 지원할 수 있다.
원서 접수는 11월 3일부터 17일까지 건국대 언론홍보대학원 홈페이지에서 온라인으로 진행된다.
AI 등 디지털 신기술을 접목한 실무 중심 교육을 운영하는 건국대 언론홍보대학원은 한국기자협회, EBS, 한국잡지협회 등 주요 언론 및 문화단체와 MOU를 체결해 현장 연계형 교육을 강화하고 있다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

