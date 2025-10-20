아모링 체제 첫 2연승…맨유, 9년9개월만 안필드서 리버풀 격파

맨체스터 유나이티드의 브라이언 음뵈모가 20일(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 EPL 8라운드 경기에서 선제골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

맨유로선 마침내 쏘아 올린 반등의 신호탄이다. 맨유는

지난 4일 선덜랜드를 2대 0으로 꺾은 데 이어 이날 원정에서도 귀중한 승리를 챙겼다.

이날 맨유는 리그 9위(승점 13)로 올라섰고 2위 맨시티와 승점 차를 3점으로 좁혔다.

후벵 아모링 맨유 감독. AFP연합뉴스