법무법인 율촌, 공정위 베테랑 이동원 고문 영입
법무법인 율촌은 공정거래위원회 출신 이동원 고문을 영입했다고 20일 밝혔다.
이 고문은 행정고시를 통해 1994년부터 공직에 발을 들였고, 2000년부터 2022년까지 공정위에서 근무한 공정거래 분야 베테랑이다. 공정위 기업결합과장과 가맹유통과장, 시장구조개선과장, 경쟁정책과장, 시장감시총괄과장 등 핵심 보직을 역임했다.
이 고문은 특히 2002년 공정위 유통거래과에 근무할 당시 ‘가맹사업거래의 공정화에 관한 법률’ 제정을 담당하기도 했다. 또 2021년 시장감시총괄과장 재직 당시에는 ‘온라인플랫폼중개거래의 공정화에 관한 법률’을 정부안으로 국회에 제출하는 등 온라인플랫폼 시장 정책 수립을 주도했다.
율촌 관계자는 “실무와 경험을 갖춘 이 고문이 율촌에 전격 합류함으로써 율촌의 공정거래 업무 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다”고 말했다.
정현수 기자 jukebox@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사