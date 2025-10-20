與 “김현지 실장 휴대전화 바꾼 적 없어”
국민의힘이 제기한 김현지 대통령실 제1부속실장 휴대전화 교체 논란과 관련해 더불어민주당은 “김 실장은 십 수년간 쓰던 번호를 바꾼 적이 없다”며 즉각 반박에 나섰다. 민주당은 최초로 의혹을 제기한 박정훈 국민의힘 의원을 고발하겠다고 했다.
김현정 민주당 원내대변인은 20일 국회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 김 원내대변인은 “김 실장의 이번 기기변경은 약정이 끝나 통신사 권유로 신청한 지극히 정상적인 절차였다”며 “심지어 바쁜 일정 탓에 새 기기를 받아놓고 개통조차 못 한 상태”라고 했다.
의혹이 제기된 9분 만의 연속 교체 기록에 대해서는 “단순히 기기변경 처리 과정에서 생긴 전산 기록일 뿐, 별도의 번호를 만들려 유심을 교체하는 행위는 없었다”고 말했다. 새 기기를 수령하면 대리점 전산망에 단말기 등록이 되는데 그로 인한 기록일 뿐 실제 개통은 하지 않았다는 설명이다.
김 원내대변인은 국민의힘을 향해 “증거인멸이 일상인 정당이다 보니, 타인의 지극히 평범한 휴대전화 기기변경마저 자신들의 경험에 비춰 증거인멸이라 단정 짓는 것 아닌가”라고 꼬집었다. 그러면서 “룸살롱 접대 의혹이 불거지자마자 휴대전화를 바꾼 지귀연 부장판사를 국민은 기억한다”며 “12·3 내란 직후에는 강의구, 김태효, 홍철호 등 윤석열 대통령실 인사들이 줄줄이 휴대전화를 교체했고 최상목 전 부총리와 이완규 법제처장도 그 대열에 합류했다”고 비판했다.
앞서 박정훈 국민의힘 의원은 이날 “김 실장의 휴대전화 교체 기록을 KT로부터 입수해 분석한 결과 이재명 대통령의 대장동, 대북송금과 관련한 결정적 순간마다 김 실장이 휴대전화를 교체한 것으로 확인됐다”고 주장했다.
