중국산 ‘우롱차’인 줄…포항 해변서 마약 의심 물질 발견
경북 포항의 한 해변에서 중국산 ‘우롱차’로 위장된 마약 의심 물질이 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.
동해지방해양경찰청은 주민의 신고로 지난 15일 오전 10시쯤 경북 포항시 남구 동해면 임곡리 해변에서 약 1㎏의 백색 결정체 형태로 밀봉된 마약 의심 물질을 발견했다고 20일 밝혔다.
해경은 현장에서 이 물질을 즉시 수거해 국립과학수사연구원에 정밀 감식을 의뢰했다. 포장지는 동해해경청 과학수사팀이 지문 등을 확인하고자 정밀 감식을 진행하고 있다.
해경은 발견된 마약 의심 물질이 해상 운송 중에 버려졌거나 파손된 밀수품이 조류를 따라 표류했을 가능성에 주변 해안가와 수중 수색을 벌였으나, 추가로 발견되지는 않았다.
해경은 이 물질이 일상 물품으로 위장해 해상교통으로 운송하려던 중 발결된 것으로 추정하고 있다. 이에 국과수의 정밀 감정 결과에 따라 수사를 확대할 계획이다.
동해지방해양경찰청은 “해상 밀수 루트를 차단하고 국민 안전 확보를 위해 동해안 전 해역에서 순찰과 감시를 강화하고 있다”며 “해변이나 어항 주변에서 우롱차 포장지 형태의 백색 가루 또는 블록 형태의 물질을 발견하면 절대 개봉하거나 손으로 만지지 말고 즉시 해경에 신고해 달라”고 당부했다.
