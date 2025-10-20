대진대, 학생 대상 스트레스 관리 심리특강 진행
정신건강의학과 전문의 초청 특강
대진대학교가 시험 기간을 앞둔 대학생들의 불안과 스트레스 완화를 위해 마련한 심리특강이 높은 호응 속에 마무리됐다.
대진대는 지난 15일 교내 학생회관 혜원홀에서 의정부 힐링스병원 홍수정 정신건강의학과 전문의를 초청해 ‘나는 왜 불안할까?—집중력, 스트레스, 시험불안 이해하기’를 주제로 심리특강을 개최했다고 20일 밝혔다.
중간고사를 앞둔 재학생들의 시험불안과 집중력 저하를 완화하고, 자기조절 능력을 높이기 위해 마련된 이번 특강에는 많은 학생들이 참여해 높은 관심을 보였다.
홍수정 전문의는 강연에서 시험불안과 학업 스트레스가 발생하는 뇌의 반응 메커니즘을 설명하고, 실질적인 자기관리법과 학습 효율 향상 전략을 제시했다. 또한 마음챙김 훈련, 수면·식습관 관리 등 일상에서 실천할 수 있는 불안 완화법을 소개하며 학생들의 공감과 호응을 얻었다.
안근희 대진대 학생생활상담센터장은 “학업과 진로에 따른 심리적 부담을 다루는 능력은 학생 성공의 중요한 조건”이라며 “이번 특강이 학생들이 불안을 스스로 인식하고 조절하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
