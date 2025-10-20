“결혼, 작고 합리적으로”… 부산시민 82% 공공예식장 선호

결혼 인식조사서 공공예식장 의향 80%↑

부산시, 예식장 인프라 확대·컨설팅 지원

부산시가 올해 처음 시행하는 ‘나의 사랑, 나의 결혼’ 결혼식 지원 사업 포스터 일부. /부산시 제공

부산 공공 예식장을 ‘안다’는 응답자는 81.1%(2305명), ‘이용 또는 추천할 의향이 있다’는 응답자는 82.2%(2338명)로, 높은 관심을 보였다. 이용 의향의 이유로는 ‘합리적인 비용’과 ‘허례허식이 줄어드는 점’이 꼽혔다. 반면 ‘예식 분위기에 대한 낮은 기대감’(17.8%)은 개선 과제로 지적됐다.