“내가 허락했는데?” 자녀 흡연 징계에 악성민원 쏟아낸 학부모

국민일보DB

전교조 등에 따르면 이달 초 전북의 한 고등학교 교사는 학교 밖에서 흡연하는 학생 2명을 적발하고 학부모에게 통보했으며, 학교는 해당 학생들에 대한 징계 절차에 들어갔다. 하지만 이들 학생을 자녀로 둔 한 학부모는

“학교를 쑥대밭으로 만들겠다”며

교장실을 찾아와 “흡연 장면을 촬영한 교사를 초상권 침해와 아동학대로 고소하겠다”고 협박했다.