고디자인 ‘KES 2025’서 헬스케어 제품 디자인 성과 공개
디자인 전문기업 고디자인은 오는 21일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 전자·IT 전시회 ‘KES 2025(한국전자전)’에 참가한다고 20일 밝혔다. KES 2025는 ‘Infinite Tech, Ignite Future’를 슬로건으로 AI, 헬스테크, 로보틱스 등 미래 기술을 다루는 글로벌 전시회다.
고디자인(A홀 A262)은 본 전시회에서 헬스케어 제품 디자인 성과를 공개하며, 기업의 홍보와 해외 진출 등 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는 디자인 역량을 강조한다는 계획이다.
고디자인의 로봇디자인 전문기업 고로보디자인도 자회사로 함께 참가해 의료 로봇 및 디지털 헬스 분야의 디자인 솔루션을 선보인다. 두 회사는 헬스케어 제품부터 의료 로봇까지 확장된 헬스테크 디자인 역량을 선보일 예정이다.
전시 부스에서는 미국 CES 혁신상과 레드닷 디자인상을 수상한 솔루션, 디지털 치료제 기반 제품, 헬스케어 로봇 디자인 등 약 50여 종의 대표 프로젝트가 공개된다. 고디자인은 디자인을 통해 기업의 글로벌 진출과 브랜드 가치를 높이며 혁신을 이끌어왔다.
김두만 고디자인 대표는 “KES 2025는 디자인을 통해 미래 기술이 만나는 무대”라며 “디자인 중심의 혁신으로 미래 산업의 경쟁력과 가치를 높이겠다”고 말했다.
