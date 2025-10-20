경남도, SK오션플랜트 매각 추진 반대…신중한 검토 촉구
SK에코플랜트가 자회사 SK오션플랜트의 지분을 매각하기 위해 디오션자산운용을 우선협상대상자로 선정한 사실과 관련해 경남도가 20일 매각 추진 반대 입장을 밝혔다.
도는 이날 “고성 해상풍력 기회발전특구 조성 차질과 지역과의 신뢰를 저버린 행위로 깊은 우려를 표한다”며 매각 추진을 반대하고, 기존 고성 해상풍력 기회발전특구를 당초 사업계획대로 추진해야 한다고 강조했다.
SK오션플랜트는 경남 고성군 동해면 양촌·용정일반산업단지 일대에 약 1조 원을 투자해 세계 최대 규모의 해상풍력 하부구조물 생산기지를 구축 중인 앵커기업이다. 이 부지는 지난 6월 경남 제1호 기회발전특구로 지정돼 도와 군, 지역사회가 함께 산업생태계 조성을 추진 중이다.
도는 “이번 매각이 현실화될 경우 현재 60% 공정률로 진행 중인 해상풍력 기회발전특구 조성사업에 차질을 빚을 뿐 아니라 지역경제까지 위축될 우려가 있다”고 지적했다.
또 매각이 진행되면 근로자 고용승계 및 협력업체 계약 유지 불확실, 상부시설 등 5000억 원 규모 추가 투자 차질, 특구 해제 검토 등 지역경제 전반에 심각한 영향을 미칠 가능성이 있다고 밝혔다.
도는 “고성 해상풍력 산업은 경남의 미래 신성장 전략산업의 핵심으로 기업 경영상 판단이 지역산업의 근간을 흔드는 결과를 초래해선 안된다”며 “고성군, 관계기관과 협의해 기회발전특구 조성이 계획대로 추진되고 지역 일자리와 산업생태계가 보호될 수 있도록 적극 대응하겠다”고 밝혔다.
경남도는 산업통상자원부, 채권단, 투자자 등과 협의해 기회발전특구 조성 사업이 정상 추진될 수 있도록 상황 점검을 지속할 예정이다.
