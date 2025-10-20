시사 전체기사 [속보] 평택시흥선 남안산IC 부근 대형 사고…“전 차로 차단” 입력:2025-10-20 13:47 수정:2025-10-20 14:07 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 평택시흥선 남안산IC 부근 사고 현장 CCTV 화면. 경기도교통정보센터 영상 캡처평택시흥선 남안산IC 부근 대형 사고…“전 차로 차단”한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 947 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘무궁화 대훈장’ 받는 트럼프? 대통령실 수여 검토 2 한동훈, 故이상민 빈소서 오열…“그렇게 우는 것 처음 봤다” 3 “日처럼 할 줄 알았는데”… 韓 독자적 관세협상에 당황한 美 4 박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요” 5 李정부 출범 넉 달 만에 ‘서울 민심’ 요동친다 해당분야별 기사 더보기 1 “쿠팡은 한복 대여소?”… 시장 교란하는 블랙컨슈머 2 전세 낀 집 사면 4개월 내 실제 거주해야 3 보유세 ↑ 양도세 ↓… 세제 전면개편 시사 4 실수요자까지 주택구입 혼란… 대출은 ‘바늘구멍’ 5 “토허제 피하자”… 10·15 사각지대, 서울 아파트 경매 불 붙나 해당분야별 기사 더보기 1 “여긴 사람이 죽어요”…설악산 1275봉 ‘출입금지’ 당부한 사정 2 캄보디아 간 한국인, 매년 3000명씩 사라졌다 3 “미안하다!” 소리치고, 형 찾아 뛰어들고…‘캄보디아 구금’ 64명 입국 풍경 4 “韓승무원 불렀는데 보안요원이”…델타항공 인종차별? 5 캄보디아 송환자 기내식으로 ‘샌드위치’ 제공된 이유 해당분야별 기사 더보기 1 ‘사상 처음’…엔비디아, 美서 최신 AI 칩 ‘블랙웰’ 생산 2 “트럼프 폭정에 저항하러 나왔다”… 미 전역서 ‘노킹스’ 시위 2500여건 3 트럼프, 남미 좌파 정부와 전쟁… 베네수엘라 이어 콜롬비아 때리기 4 파리 루브르 나폴레옹 보석 털렸다…“강도들 도주” 5 홍콩서 화물기 활주로 이탈…차 들이받아 2명 사상 해당분야별 기사 더보기 1 ‘우승 감독’ 김원형, 두산 베어스 지휘봉 잡는다 2 손흥민, 美리그 복귀하자마자 9호골… LAFC 500호골 주인공 돼 3 배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의” 4 ‘유방암 투병’ 박미선, ‘유퀴즈’로 활동 재개…“치료 끝났다” 5 ‘빨간바지 마법사’ 김세영, 고향에서 우승 약속 지켰다…“지면 무슨 창피인가라는 생각에 정신 번쩍들었다” 해당분야별 기사 더보기 1 “계란이 보물처럼”…CNN ‘세계 50대 빵’에 선정된 ‘이것’ 2 “기다림은 끝났다” 16년 만에, 오아시스가 온다 3 국립중앙박물관 세계 4위까지 넘본다 4 [단독] 전민철, 마린스키 발레단 정식 입단… 25일 ‘지젤’ 첫 무대 5 [특별 기고] 한국의 엘리야는? 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 초등생 살해 교사 명재완, 1심서 무기징역 “내가 허락했는데?” 자녀 흡연 징계에 악성민원 학부모 가짜 종양 만들어 보험금 10억 챙겨… 의사·브로커 3명 구속 전세 낀 집 사면 4개월 내 실제 거주해야 “韓승무원 불렀는데 보안요원이”…델타항공 인종차별? 실수요자까지 주택구입 혼란… 대출은 ‘바늘구멍’ “쿠팡은 한복 대여소?”… 시장 교란하는 블랙컨슈머 캄보디아 간 한국인, 매년 3000명씩 사라졌다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요