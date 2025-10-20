광주시, 시민과 함께하는 ‘건축문화축제’ 연다
21∼24일 건축도시문화제
건축 민원 상담코너도 운영
광주광역시는 광주건축단체연합회와 함께 21일부터 24일까지 시청 1층 시민홀에서 ‘제22회 광주건축도시문화제’를 개최한다고 20일 밝혔다.
광주건축단체연합회는 대한건축사협회 광주건축사회, 대한건축학회 광주전남지회, 한국건축가협회 광주·전남건축가회 등 지역 건축단체들로 구성된 협의체로, 지역 건축문화 발전을 위해 활동하고 있다.
광주시는 이번 행사를 통해 시민들이 건축을 더 쉽게 이해하고 공감할 수 있는 기회를 제공하고, 건축전문가 간 교류의 장을 마련해 지역 건축문화의 수준을 한층 높일 계획이다.
올해 광주건축도시문화제는 ‘건축 시간과 공간-건축으로 연결하는 도시’를 주제로, 도시의 기본 요소인 건축이 시간의 흐름 속에서 도시의 역사와 공간을 만들어가는 의미를 조명한다.
행사 기간에는 제29회 광주광역시 건축상, 아름다운 문화도시 공간상, 우수건축가 작품전 등 다채로운 건축 작품도 전시된다. 또 시민참여 프로그램으로 그림그리기 사생대회 수상작 전시, 사진공모전 입상작, 국내외 우수건축가의 작품과 모형 전시 등 풍성한 볼거리가 마련된다.
특히 광주·전남지역 대학 건축학 전공 학생들이 선보이는 우수작품 전시를 통해 미래 건축문화의 방향성과 창의적 비전을 만나 볼 수 있다.
또 ‘건축민원 상담코너’가 운영돼 시민들이 건축 관련 민원을 무료로 상담받을 수 있다.
정승철 광주시 건축경관과장은 “이번 문화제가 시민·전문가가 함께 소통하는 건축문화의 장이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 건축인들의 역량을 강화하고 품격 있는 도시경관 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
