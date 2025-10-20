아트센터인천 2단계, 중투심 문턱 넘었다

아트센터인천 1단계 야경. 인천경제청 제공

중투심은 총사업비 300억원 이상이 투입되는 지방재정 사업의 타당성과 재정계획의 적정성을 평가하는 제도다. 이번 통과를 통해 사업 시행의 첫 관문을 넘어 본격적으로 추진할 수 있는 발판이 마련됐다.

아트센터인천 2단계 건립사업은 지난 2018년 개관한 콘서트홀과 더불어 오페라하우스, 아트&테크센터를 갖춘 복합문화공간을 완성, 인천과 인천경제자유구역(IFEZ)을 대표하는 핵심 문화시설을 구축하는 사업이다. 오는 2029년 개관 목표다.

총 연면적 3만3175㎡, 지하 2층∼지상 8층 규모로 오페라하우스와 아트&테크센터 총 2개동이 건립될 계획이다. 오페라하우스는 1439석 규모의 다목적 공연장이고, 아트&테크센터는 오픈스튜디오, 제작 및 창작공간, 실험극장(300석), 교육공간 등으로 구성될 예정이다.

향후 아트센터인천 2단계 건립이 완성되면 수도권광역급행철도(GTX) B노선, 워터프런트 등 교통·관광 인프라와 연계돼 국제도시 인천에 걸맞는 핵심 문화시설로 역할을 할 전망이다.

유정복 인천시장은 “인천을 세계적 문화도시로 도약시키기 위한 핵심 프로젝트인 아트센터 2단계가 세 번째 도전만에 중앙투자심사를 힘들게 통과한 만큼 후속절차도 차질없이 추진하겠다”고 말했다.