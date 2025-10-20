노재헌 “北 ‘두 국가론’에 동요될 필요 없어”
노재헌 주중대사가 “남북은 통일을 지향하는 특수관계”라며 “북측의 ‘적대적 두 국가론’에 동요될 필요는 없다”고 말했다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 관련해서는 “시진핑 중국 국가주석의 방한을 성공적으로 실행·이행하도록 하기 위해 많은 준비를 하고 있다”고 했다.
노 대사는 20일 오전 중국 상하이총영사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 북한이 주장하는 ‘적대적 두 국가론’에 대한 입장을 묻는 김기웅 국민의힘 의원 질의에 “개인(의 입장)을 떠나 대사관과 정부의 입장은 그대로”라면서 이같이 답했다.
중국이 북한의 적대적 두 국가론을 양해했다는 일각의 주장에 대한 사실 여부를 묻는 말에는 “대외 발표와 마찬가지로 한반도 문제에 대한 중국 측 입장은 연속성과 안정성을 갖고 있다는 기존 입장과 같다”고 했다. 중국이 남북통일을 지지하는 입장을 표명하고 있느냐는 물음에는 “자제하는 것 같다”고 부연했다.
APEC에 대해서는 “시진핑 주석의 방한을 성공적으로 실행·이행하도록 하기 위해 대사관에서도 많은 준비를 하고 있다. 중국 측과 긴밀히 소통하고 있다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사